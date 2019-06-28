新台幣收盤小升2.9分 G20川習會前市場觀望

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）G20川習會在即，市場觀望氛圍濃厚，今天新台幣兌美元走勢震盪偏升，終場以31.072元作收，小升2.9分，台北及元太外匯經紀公司總成交量縮小至12.545億美元。

外匯交易員指出，今天外資呈現雙向操作且多為實質拋補，新台幣走勢微幅升值，主要靠出口商月底拋匯帶動，不過，因壽險業、投信美元買盤仍在，因此升幅不大；在美、中雙方領導人於週末G20大阪峰會碰面前，大家都不敢有太大動作。

累計本週新台幣小幅升值7.8分，升幅0.25%，除24日一度強升1.02角外，其餘交易日多為區間震盪格局，靜待G20會對美中貿易爭端帶來怎樣的影響。

展望後市，外匯交易員坦言，變數太大，完全無法精確預測，一切都看「川習會」發展。如果美、中雙方能達成具體共識，預估新台幣將立即強升，往30.8元兌1美元價位靠攏；若談完撕破臉，甚至再加徵關稅，那新台幣兌美元可能立刻下探31.5元區間。

外匯交易員說，目前看來，美、中都很難放下各自的立場去妥協，如果雙方談的結果模稜兩可，單純只是交換意見，並無具體結果，美中貿易爭端依舊無解，預估新台幣後市將陷入區間震盪走勢。

新台幣兌美元今天以31.090元開出，盤中最高31.032元、最低31.090元，終收31.072元。（編輯：黃國倫）1080628