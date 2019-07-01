美鬆綁華為禁令 鴻海走堅工業富聯大漲

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美國鬆綁華為禁令，鴻海今天盤中走堅，市值重返新台幣1.1兆元。鴻海旗下工業富聯強勢表態，大漲8.5%。

G20川習會結束，美國總統川普在會後記者會指出，美中雙方同意保持目前狀況，暫不再加徵新的關稅，美國也允許華為可以再次購買美國企業不涉國安問題的設備。台股相關供應鏈概念股今天大漲慶祝。

鴻海今天股價走勢堅挺，盤中最高來到79.4元，漲2.58%，市值超過新台幣1.1兆元。鴻海旗下工業富聯聞訊強勢表態，盤中最高到人民幣13.08元，大漲8.5%。

華為是工業富聯核心客戶群其中之一。歐系法人報告日前指出，工業富聯主要提供華為資料中心轉換器和路由器等產品服務，華為業績占比達到20%到25%。工業富聯先前指出，會將單一客戶業務波動對公司經營層面的影響，降至最低。

此外，鴻海旗下富智康提供華為手機相關組裝代工服務，美系外資法人報告先前推測，華為智慧型手機組裝業績占鴻海整體業績比重約5%。鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技也提供連接器和光纖模組零組件給華為，歐系法人報告預估相關占比不到5%。（輯編：郭萍英）1080701