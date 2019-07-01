台灣新車銷售6月加溫 上半年總銷年減6.9%

（中央社記者韓婷婷台北1日電）台灣6月新車銷售持續增溫，單月新車掛牌數3萬8239台，月增達1.1%，年增0.9%，其中豐田（TOYOTA）表現持續亮眼；不過累計上半年台灣新車總銷售量20萬6922台，年減6.9%。

2019年6月台灣新車市場銷售數據今天出爐，前10名廠牌中僅NISSAN及BENZ較5月衰退，其餘均較5月成長，又以HONDA及MAZDA月增逾2成表現最亮眼，LEXUS月增也高達26.9%，成為支撐TOYOTA守住正成長的重要動能。

6月新車銷售前3名分別為TOYOTA（含LEXUS）、三菱MISUBISHI（含中華）及本田（HONDA）；相對去年同期則有TOYOTA、MISUBISHI、福特（FORD）、寶馬（BMW）等4大品牌呈現正成長；其中TOYOTA市占率維持在3成以上，以31.5%穩居霸主地位，6月銷售1萬2047台，年增率14.4%，月增0.3%。

從各車款觀察，持續熱銷的TOYOTA Corolla Altis，6月單月銷售3089台，占有率73.7%，年增24.6%，月增7.1%，穩居第1名；單月銷售破千台的車種有HONDA CR-V的1713台、裕隆日產NISSAN Kicks的1535台、TOYOTA YARIS的1383台。

累計今年上半年新車銷售總銷量20萬6922台，年減6.9%；依舊難抵車市下滑趨勢，前十大品牌排序分別為TOYOTA（含LEXUS）、MISUBISHI（含中華）、NISSAN（含INFINITI）、HONDA、BENZ、FORD、BMW、福斯（VW）、馬自達（MAZDA）、現代（HYUNDAI）。

上半年其中TOYOTA（含LEXUS）在新車攻勢帶動下銷量6萬5725台，市占率31.8%，年成長5.5%，成長率居冠，FORD則是上半年唯二呈現年成長的品牌廠，總銷量9098台，年增1.3%。（編輯：楊凱翔）1080701