新台幣升值7分 股匯齊揚上演慶祝行情

（中央社記者潘姿羽台北1日電）川習會結果優於市場預期，今天股匯齊揚，上演慶祝行情，新台幣兌美元收盤收31.002元，升值7分，外匯交易員也說，市場瀰漫著樂觀氛圍，新台幣短線有撐。

新台幣兌美元今天開盤價為31.010元，最高30.950元、最低31.019元，台北及元太外匯市場總成交金額10.13億美元。

外匯交易員表示，隨著人民幣走升，外資匯入買台股，新台幣早盤一度升破31元，而後在外資反手買美元，以及進口商逢低進場之下，稍稍收斂升幅。

「之前觀望了很久，現在好消息出來，大家心情很好，」外匯交易員表示，美中貿易談判結果比預期還好，不只華為解禁，美國原本打算對中國加徵的價值3000億美元商品，因牽涉到台灣資通訊產品，影響非常大，大家都膽顫心驚，如今不課新關稅，真的是鬆了一口氣。

今天股匯市都上演慶祝行情，除了新台幣收升，台股收盤也大漲164.63點，收10895.46點。

外匯交易員表示，市場瀰漫著樂觀氛圍，接下來新台幣會續往升值方向測試，短線有撐，但激情退燒後，可能又會回歸區間盤整，在31元上下波動。（編輯：楊凱翔）1080701