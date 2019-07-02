迎生技月暖身 生技類股漲幅跑第一

（中央社記者韓婷婷台北2日電）迎接7月下旬生技月，生技類股在整理多時後，今天展現類股齊揚走勢，早盤上市及上櫃生技類股漲幅均超過1%，漲勢領先各大族群，成為今天盤面新焦點。

生技類股今天在浩鼎、中裕、訊聯、美時、中化生、中化等指標股領漲帶動下，展開睽違多時的全面齊揚走勢，截至10時30分止，上市及上櫃生技指數漲幅分別為1.2%及1.82%，穩居類股之冠，其中上市生技股占大盤交易比重約2.42%；上櫃交易比重重回20%水準，人氣見到回溫。

籌碼面觀察，包括旭富、中生化、美時、岱宇、國光生、寶齡富錦、神隆、東洋、中裕、麗豐-KY近10日都見到三大法人多單布局，受到訊息面衝擊的大江昨天則見到轉賣為買。

2019台灣生技月7月底開跑，重頭戲是首度在台舉辦的2019亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan將於7月24至28日在台北盛大舉行，會議主題是「以生物科技帶動下一波經濟發展」。

由於台灣在資通訊及電腦科技早已是世界重鎮，而隨著生物科技的發展，未來許多革命性生醫產品，將需要結合人工智慧(AI)與大數據應用，因此台灣在生技產業發展將扮演獨特角色。

今年包括跨國投資、跨界投資、聯盟併購、區域合作議題，加上癌症免疫治療、細胞治療、CAR-T、基因治療、再生醫療等突破性科技，以及人工智慧、大數據、物聯網、基因定序、基因編輯、液態切片等革新性科技 都將是展場亮點。（編輯：張均懋）1080702