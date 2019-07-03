潤寅詐貸案 6家銀行擬第3季提足損失

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北3日電）潤寅實業向13家銀行詐貸高達近80億元，金管會目前仍在調查及釐清中，但已有包括最大苦主台企銀等4家公股銀行及2家民營銀行公布損失金額，確定在第3季提列足額呆帳準備。

根據金融監督管理委員會統計，13家銀行合計放款餘額共新台幣79.91億元，但因高達8成屬無擔保放款，估算銀行恐被迫吞下至少60億元呆帳損失。

統計到今天下午4時30分前為止，共有4家公股銀行及2家民營銀行已公布損失金額，扣擔保後的損失金額共計約35.1億元，包括公股銀行台企銀、兆豐金第一金及合庫金，民營銀行有王道銀行與元大金。

潤寅連同關係企業潤琦、易京揚和頤兆共4家爆出銀行詐貸案，造成13家銀行受害；不過，金管會目前仍未公布完整受害銀行名單及最大債權金額，對於詐貸案始末，也強調「正在調查中，後續會追蹤全體債權銀行處理情況」。

王道銀行表示，與易京揚實業公司授信往來超過4年，在6月初發現就開始清查負責人的財務狀況，目前計算出餘額約14.73億元，扣除擔保品及其他可回收金額後，預估損失約為6億元。

元大金指出，潤寅集團旗下公司於元大銀行借款屆期未履約還款，且避不處理，合計授信餘額為8.22億元，扣除相關擔保品後，預估可能損失金額為5.97億元。

因考量今年獲利成長良好，元大金表示，超額達成預算目標下，進一步估算可能損失後，元大銀行已於6月時將其中4.04億元轉銷呆帳，其餘不良債權預計在第3季全數轉銷呆帳。

公股銀行當中最大苦主台企銀統計，曝險金額約有13.38億元，但因大多無擔保品，相較於最大債權王道銀行，損失金額最為慘重，預估損失約12.35億元。台企銀說，已在6月提列5.44億元備抵呆帳，規劃第3季提足所有損失。

兆豐金則表示，合計對潤寅集團授信餘額為6.43億元，預估可能損失金額為4.77億元，已進行相關債權保全措施。

第一金說，合計對潤寅實業及其關係企業目前授信往來餘額為4.02億，扣除擔保品後，預估損失約1.17億元，若可獲信用保證全額理賠，債權將可全數收回。

合作金庫商業銀行也表示，合計對潤寅集團授信餘總額為5.56億元，預估可能損失金額約4.84億元。

目前受害銀行方面都強調，除針對預估損失全數提足呆帳準備外，也正在進行相關法律訴追程序，對公司財務及業務無重大影響；另外金管會也回應，待稽核單位釐清後，本周會再公布其他金額。（編輯：林孟汝）1080703