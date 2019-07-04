老闆調薪最不在意因素 物價上漲及員工喊加薪

（中央社記者潘姿羽台北4日電）老闆調薪原因不外乎是員工表現優異、公司獲利佳等因素，至於老闆調薪時考慮最少的理由，主計總處調查發現，是物價變動情形，以及勞資協商的結果，也就是員工喊加薪的情況。

據主計總處事業人力僱用狀況調查，今年已調升或預計調升經常性薪資的廠商達29.5%，不及去年的31.7%，但若完全實現調薪計畫，將是2001年以來、近19年的次高水準。

主計總處為了瞭解薪資調整情形，進一步調查2018年廠商調升經常性薪資考慮的重要因素，以「員工個人表現」達49.7%、比率最高，「基本工資調整」、「營利狀況較佳」分別有40.7%及36.2%，而「激勵員工士氣」、「留住或吸引人才」也有3成上下的比率。

老闆加薪值得開心，但多數人依然覺得錢不夠用，因為薪水成長追不上物價上漲的速度；主計總處最新薪資統計也顯示，今年1至4月的實質經常性薪資平均為新台幣4萬774元，還是比不上2004年的水準。

其實觀察廠商調薪的考量因素，可以發現「物價變動情形」、「勞資協商後訂定」等原因，相較之下最不受重視，分別只有5.5%及4.9%，且「物價變動情形」占比更是連續7年下滑，2012年廠商調薪會考量物價因素還有26%，如今只剩個位數。

主計總處官員說明，近幾年物價相對平穩，既然物價沒有大幅波動，廠商評估是否調薪時，也就不會特別納入物價因素。

至於「勞資協商後訂定」，官員說明，這邊的勞資協商不見得是正式勞資會議，員工向老闆反映想要加薪，也會被歸在此類。然而，從結果來看，在各種老闆考慮調薪的因素當中，「勞資協商後訂定」排名最末，可見想要加薪，與其向老闆喊話，還是拿出好成績比較實際。（編輯：黃國倫）1080704