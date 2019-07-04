來不及適用新放寬條件 深耕躍進計畫申請業者減

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會公布，今年共10家境外基金業者申請深耕計畫，及5家國內投信業者申請躍進計畫，相較於去年度分別減少2家及1家，金管會表示，可能是業者來不及適用新放寬條件或作業不及。

金融監督管理委員會證券期貨局統計，過去在106年度有10家申請深耕計畫、3家業者申請躍進計畫；107年度也分別有12家跟6家申請，連2年有申請增加情況，但108年度共計只有10家業者申請深耕計畫、5家業者申請躍進計畫，與去年度相比分別減少2家及1家。

金管會表示，減少的原因可能是今年2月時檢討修正計畫內容，可能是業者作業不及或新放寬審核條件來不及適用，舉例來說，業者在人才培育的計畫要補件說明，兩邊的認定上不太一樣。

金管會補充，申請家數不代表將來會認可的家數，在審核前會讓業者充分了解標準，預計在9月會公布今年度深耕與躍進審核認可名單。

針對新放寬的內容，金管會指出，深耕計畫部分，增加適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施的方式，也就是說，可以選擇基金投資大陸有價證券，從20%提高到40%，並修正放寬「增加我國資產管理規模」面向的評估指標。

躍進計畫則增加「得申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金」及「得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限」2項基本優惠措施；另還可自選2項優惠，最多就是2+2項優惠，並放寬投研能力、人才培育及其他貢獻等面向的評估指標。

為鼓勵境外基金業者多投資台灣、培育人才，自102年度及104年度起，金管會每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」（深耕計畫）及「鼓勵投信躍進計畫」（躍進計畫），業者可以在每年6月底前向金管會申請認可，經審查認定，可適用相關鼓勵優惠措施。（編輯：林孟汝）1080704