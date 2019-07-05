金融擺尾台股翻紅 短線看續彈

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台積電跌幅收斂，金融擺尾，台股今天終場翻紅，重返10日線之上，週線也收紅。法人表示，台股在7月中旬前有機會續彈，受貿易戰壓抑的電子股可重回主流。

台股今天開盤小漲後翻黑震盪，大盤游走10日線約10770點附近，尾盤台積電跌幅收斂，電子翻紅，金融擺尾，終場台股翻紅上漲9.83點，重返10日線約10770點之上。

加權股價指數終場收在10785.73點，小漲9.83點，漲幅0.09%，成交值萎縮不到千億元來到新台幣848.85億元，電子股小漲0.1%，金融股漲0.26%。台股今天也收週線，週線收紅上漲54.9點。

電子權值股漲跌互見，其中股王大立光終場收在3950元，小跌0.13%，台積電終場收在243元，跌0.41%，鴻海收在78.2元，小漲0.64%。

日月光投控終場收在66.2元，漲1.38%，聯發科收在321元，漲0.63%。台達電收平盤155元。

被動元件族群國巨收在278元，小漲0.36%，華新科收在180元，跌0.55%。

金控股國泰金收在42.35元，跌0.35%，富邦金收在44.3元，跌0.11%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，川習會結果優於預期，激勵本週台股反彈。在中美貿易戰與地緣政治舒緩下，配合歐美央行轉鴿，資金行情延續，以及上市櫃公司下半年獲利成長動能轉佳，預期台股在7月中旬前有機會續彈。

展望台股後市，沈建宏指出，全球主要央行呵護股市，資金面使股市低檔有機會吸引買盤，建議投資人若7月中下旬後、遇台股回檔整理，可逢低找買點。

從類股族群來看，沈建宏表示，先前深受貿易戰壓抑的電子股可重回主流，建議優先布局跌深的績優電子股。（編輯：張均懋）1080705