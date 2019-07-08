黑松迎百年企業 三大方向推升品牌力

（中央社記者韓婷婷台北8日電）黑松迎向百年企業，董事長張斌堂宣示，未來將鎖定生活品牌、超越代理、進化銷售三大方向，透過核心能力翻轉經營思維，推升品牌活力與創新，兌現布局成果，展現營運動能。

張斌堂表示，將透過研發創新、行銷適應2大核心能力打造生活品牌，他強調，黑松未來不再過度強調生產，將極力打造專業銷售服務平台，目前生產基地維持，重點在於改變產品的開發銷售。

他說，近幾年品牌持續朝向年輕化，創新的行銷手法讓品牌跳出原有框架，不只單純開發新品，而是透過更多創新的思維，讓品牌融入消費者生活當中。

張斌堂指出，黑松已創立94年，2017年主打雙茶葉、雙溫層一炮而紅的黑松茶尋味；2018年推出黑松沙士清爽der透明版，成功創造社群熱度；今年則以無菌碳酸／無碳酸生產設備，研發出全台第一瓶加入膳食纖維的氣泡水「FIN纖氣泡水」，都創造出亮眼成績。

代理事業方面，未來也將打破代理代銷原有模式，張斌堂表示，黑松看中台灣酒類市場，藉由本身經銷通路優勢，代理包括50度以上金門高粱，日本CHOYA梅酒、黑松白鹿清酒、人頭馬君度等知名品牌，近年推出的58金高主題酒、老酒升值58金高垂直年份典藏組，首波上市均搶購一空。

張斌堂指出，黑松不只是食品製造商，未來販售的商品將不設限，極力打造專業銷售服務平台；將從通路據點的所在地考量消費者需求，目前黑松共有10家直營經銷商、53家一般經銷商，可販售黑松以外的多元產品。

張斌堂強調，黑松深耕布局自動販賣機多年，目前共有7500台，深入消費者各個生活場景。完整的通路體系補足超商與超市無法觸及的地方，近年大力推展智慧型自動販賣機，除可以販售非飲料產品外，還能透過大數據分析，更加即時掌握銷售狀況與消費者使用習慣，包括休閒食品甚至像尿布，已在OUTLET的販賣機開賣。（編輯：張均懋）1080708