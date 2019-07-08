廣越上半年營收年增54.84% 主力客戶將擴大下單

（中央社記者韋樞台北8日電）羽絨衣代工廠廣越受惠平均銷售單價調漲，產線提升自動化效率，自結上半年營收新台幣63.58億元，年增54.84%。廣越總經理吳朝筆表示，5大客戶表達明後年擴大訂單。

廣越6月合併營收18.69億元，再創歷年6月同期新高，月增36.14%，年增31.48%，連續23個月創下各該月營收居歷年同期新高紀錄。

吳朝筆表示，由於平均銷售單價持續穩步調漲，美元匯率相對有利，再加上廣越的越南隆安新廠及前江旗艦廠各式自動化工廠新產線的生產效率漸趨穩定，且羽絨原物料廠尚弘羽絨自去年轉虧為盈後，今年將逐漸擴大及穩定獲利，使得廣越全集團毛利率、營業淨利率及稅前稅後淨利率等4率都穩步成長。

吳朝筆樂觀看待今、明兩年全球營運版圖擴張及獲利提升，前5大主力客戶Patagonia、The North Face、Nike、Adidas及Arc'teryx始祖鳥等均表達希望廣越明、後年加快產線擴充速度，以便供應新增訂單。

法人指出，第3季向來是羽絨服暨戶外休閒服飾傳統出貨旺季，歷史經驗來看，廣越第3季各月業績可望陸續創高。（編輯：楊玫寧）1080708