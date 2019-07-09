搶商機 台船首度50天完成大貨櫃輪改裝脫硫器

（中央社記者韋樞台北9日電）東方海外貨櫃航運公司( OOCL)委託台船公司加改裝1萬3000TEU大型貨櫃輪脫硫洗滌器(scrubber)作業。台船首度挑戰此任務，邊修改邊追蹤料件進度，前後僅耗費50天快速完工。

台船公司表示，這艘船舶修繕完成後將可符合「IMO 2020」的國際船舶硫氧化物(SOx)排放量要求，未來在航行中得以兼顧綠色環保、海洋保育，也展現台船在修船專業上的優異表現。

台船公司指出，這艘1萬3000TEU(20呎貨櫃)的大型貨櫃輪－東方星洲輪是台船首度進行如此大型船舶的脫硫器加改裝作業；且從今年5月22日進塢到今天完工，預計明天離廠，前後只花50天。

台船公司說，這艘船加裝兩套脫硫洗滌器，於機艙區煙囪兩側分別增設封閉空間收納。但因受限於現有機艙布置，新增管路須配合可運用空間布設，在施工上相對複雜，加上前置準備時間倉促，均為改裝作業增加不少難度，台船是在邊修改邊追蹤料件進度，靠著修船工廠團隊專業能力與分工合作才順利完成工作。

台船在新船建造階段即有長榮航運2800TEU貨櫃輪的單套脫硫洗滌器布置設計與安裝經驗；同時台船正與中鋼集團旗下的中鋼運通和陽明海運洽談加改裝脫硫器作業中，船隻數和噸位大小還未定案。

因應全球海洋及環境生態保育，由聯合國旗下的國際海事組織（International Maritime Organization，IMO）發起「IMO 2020」的倡議稱為「IMO 2020硫燃料法規」，目的是減少船舶硫氧化物的排放量。自2020年1月1日起所有船舶都必須遵守此項新規定，要求所有船舶的燃料含硫量不得超過0.5%，或是透過安裝脫硫洗滌器或使用其他新型燃料達到同等的低硫排放目標。（編輯：郭萍英）1080709