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面板雙虎公布6月營收及出貨量 與5月相當

最新更新：2019/07/09 16:58

（中央社記者潘智義台北9日電）面板雙虎今天公布6月營收。群創6月合併營收新台幣213億元，較5月增加1.5%，較去年同期減少13.9%；友達6月合併營收243.4億元，較5月減少1.6%，較去年同期減少2.0%。

群創光電統計，6月大尺寸面板合併出貨量1014萬片，較5月減少1.0%；中小尺寸面板合併出貨量共計1958萬片，較5月減少3.4%。

群創光電指出，今年第2季自結合併營收為632億元，較去年同期減少4.9%，較今年第1季合併營收增加5.4%。第2季大尺寸面板合併出貨量共計3092萬片，較第1季出貨量2853萬片增加8.4%；第2季中小尺寸面板合併出貨量共計5985萬片，較今年第1季出貨量5885萬片增加1.7%。

友達統計，6月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過965萬片，較5月減少4.3%。中小尺寸面板出貨量約1151萬片，較5月增加13.1%。

友達光電自結，今年第2季合併營收為700.7億元，較第1季增加5.0%，較去年同期減少6.6%。友達今年第2季大尺寸面板出貨量約2717萬片，較第1季增加5%，較去年同期減少2.9%。今年第2季中小尺寸面板出貨量約3301萬片，較第1季增加32.2%，較去年同期減少27.2%。（編輯：李信寬）1080709

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