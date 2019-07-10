談鴻海威州投資 州長：就業支票可能再度跳票

威斯康辛州州長艾佛斯（右）接受美媒獨家專訪透露，鴻海集團在威斯康辛州設廠計畫，即使2020年開始生產，可能仍無法達到獲得州政府獎勵金門檻。圖為5月時任鴻海董事長的郭台銘（左）赴美與艾佛斯見面。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）威斯康辛州州長艾佛斯接受美媒獨家專訪時透露，製造業巨擘鴻海集團在威斯康辛州設廠計畫，即使在明年開始生產後，可能仍無法達到獲得州政府數十億美元獎勵金的門檻。

艾佛斯（Tony Evers）6月27日在他的州議會大廈接受美國財經媒體CNBC獨家專訪稱，他首度在一週前造訪靠近拉辛郡（Racin）的鴻海威州投資廠區預定地，此區直到最近才對外公開。

根據艾佛斯，他的政府團隊已對這家台灣電子製造商的計畫「清楚」掌握狀況，表示和他們一開始擘劃的計畫相比，顯得不那麼野心勃勃了。

艾佛斯說：「我們知道將蓋什麼，以及何時會完工，這些是第一階段。」

與前任威州州長華克（Scott Walker）達成的協議中，鴻海集團稱會斥資100億美元在當地設立面板廠，美國總統川普一年前參加動土儀式時，稱之為「世界第8大奇觀」。從那時開始卻未見任何工廠建立，然而，威州和地方政府早已砸重金購買土地、改善道路設施等。

鴻海集團直到最近才開始在幅員廣大的工廠建地基，比原定計畫晚了一年多。艾佛斯說：「事實上，我幾天前才看到他們正在灌混凝土。」

但是，艾佛斯表示等生產開始後，這項計畫的初步階段將僅雇用約1500人，遠低於鴻海集團原先宣布明年底前將聘逾1800人的計畫。

富士康也已承認，不再計劃於威州工廠生產10.5代的大尺寸面板，取而代之的是打造第6代工廠。

艾佛斯說：「他們會製造尺寸較小的產品，可能像是平板、平板和手機玻璃螢幕等，並非他們原先說的大電視。」

富士康將計畫改變歸因於市場重心轉移。此外，大尺寸螢幕需要高階玻璃製造廠在附近建置。總部設在紐約的玻璃大廠康寧（Corning）表示，若無津貼便不願在威州設新廠，但是威州已無經費可用。（譯者：王品軒/核稿：徐睿承）1080710