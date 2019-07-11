緯創印度製iPhone 開始進軍歐洲市場

（中央社記者康世人新德里11日專電）緯創在印度生產蘋果iPhone 6s和iPhone 7已經正式出口歐洲，這也是印度在台商助陣下，首次一圓成為高科技電子商品出口重鎮的夢想。

熟悉相關狀況的產業人士今天向中央社記者證實，印度製造的iPhone 6s和iPhone 7已經開始少量出口到歐洲，未來視市場需要逐漸擴大出口。

印度「經濟時報」（Economic Times）今天引述3名沒有具名的人士透露，在印度政府的「來印度製造」（Make in India）下，印度製造的iPhone手機開始出口歐洲，印度成為出口中心的努力又往前邁出一步。

根據市場調查機構Counterpoint Research研究主管夏哈（Neil Shah）追蹤出口狀況指出，印度製造的iPhone 6s和iPhone 7每月出口數量不足10萬支；他補充，幾個月前，印度製造的iPhone已進入歐洲市場。

報導又引述兩名沒有具名的業內高階管理人員說，出口的iPhone大概占工廠產能的70%到80%。

緯創2016年開始在班加羅爾（Bengaluru)設廠生產iPhone，是首家拿到蘋果訂單在印度製造iPhone的製造商。其中，iPhone 6s是從去年開始在印度生產，iPhone 7則從今年初開始在印度生產。

就印度製造的iPhone開始出口到歐洲的消息，蘋果迄今沒有向媒體證實。

由於中美貿易戰，根據報導，蘋果已經要求合約製造商緯創、富士康與和碩把30%的製造產能轉移到中國以外的地區。報導引述印度產業人士認為，蘋果正逐漸把印度視為生產基地，而非一個重要市場。

iPhone由於價格問題，及主打性價比的中國品牌智慧型手機競爭下，在印度的銷售不斷下滑，因此蘋果正在孟買等地考察可設立直營店的地點。

由於印度政府準備放寬單一品牌零售店內販售商品必須有30%在本地採購的規定，將有助蘋果在印度設立直營店及擴大在印度布局的腳步。

隨著蘋果在印度布局，緯創、富士康、和碩等台灣製造商也將會在客戶要求下，擴大在印度的製造基地。（編輯：王永志）1080711