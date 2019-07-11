美中貿易戰 資誠：台灣等8個亞洲經濟體受惠

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）資誠（PwC）今天發布最新「全球經濟展望報告」指出，美中貿易戰後，有8個亞洲經濟體對美國出口大幅成長，成主要受惠者，若貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣經濟成長。

資誠聯合會計師事務所今天發布「全球經濟展望報告」7月號，內容指出，受美中貿易戰影響，今年第1季，美國從中國進口商品總額較去年同期下滑15%，但相對，美國從8個亞洲經濟體進口總額在第1季成長超過16%，包括孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、韓國、台灣、泰國和越南。

PwC UK經濟學家Mike Jakeman更具體點名，美中貿易衝突將為美國在亞洲的貿易夥伴帶來新的機會，如果貿易戰持續，將有助於越南、韓國及台灣經濟成長。

不過Mike Jakeman也提醒，美國的目標如果是要解決貿易失衡問題，祭出懲罰性關稅，衍生出「進口替代」(import substitution)現象，無助解決根本現象。舉例來說，今年第1季美國對越南貿易逆差，擴大至135億美元．年增45%，只是讓越南變得比中國更具競爭力。

另一方面，Mike Jakeman示警，儘管部分亞洲國家可能因美中貿易戰受惠，但企業的價值鏈布局和投資多為全球跨境，不只限特定市場；因此，未來，如果美國若對歐盟及日本採取更佳強硬的貿易政策，全球貿易量恐怕持續減少，產生更多的輸家，而非贏家。

此外，報告也指出，美中貿易戰對商品貿易和製造業的影響特別嚴重。2018年中以來，美、中兩國相互加徵進口關稅，也削弱了金融市場和企業的信心，可能減緩投資，衝擊經濟成長。

國際貨幣基金(IMF)估計，現有的關稅將拉低2019年全球經濟成長率0.2個百分點；若美國對中國進口商品實施下一輪關稅，IMF預估將拉低2020年全球GDP 0.5個百分點。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，台灣雖被點名是美中貿易戰火下的受惠市場之一，但台商仍面臨全球稅務布局、供應鏈整合、數位轉型等種種挑戰；提醒台商須善用這一波貿易戰，更加敏銳地尋找新機會，積極透過數位科技轉型，以開拓下一波成長契機。（編輯：黃國倫）1080711