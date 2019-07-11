迎東京奧運 豐泰上半年獲利年增4成
最新更新：2019/07/11 18:37
（中央社記者潘智義台北11日電）製鞋大廠豐泰企業今天公布自結6月合併稅前淨利為新台幣 8億9545.1萬元，較5月增加6.87%。1至6月歸屬於母公司業主淨利31億1493.5萬元，較去年同期大增42.94%。
雖然豐泰今年1至6月歸屬於母公司業主淨利較去年同期大增逾4成，但因按增資後股數7億3473萬4249股計算，每股盈餘為4.24 元，較去年每股盈餘3.26 元成長30.06%。
法人指出，豐泰專注為國際知名運動鞋品牌耐吉代工，明年適逢東京奧運，過往經驗顯示，奧運前一年銷量成長幅度較大。
豐泰企業統計，6月成品鞋生產量為949萬雙，較5月減少9.8 %，較去年同期增加2.3%；6月成品鞋銷售量為1062萬雙，較5月增加5.3%，較去年同期減少0.5%。
豐泰指出，第2季成品鞋生產量為2967萬雙，較第1季增加3.4%，較去年同期增加4.7%。第2季成品鞋銷售量為3087萬雙，較第1季增加8.6%，較去年同期增加10.4 %。1至6月成品鞋累計生產量5835萬雙，較去年同期增加6.4%。
豐泰1至6月成品鞋累計銷售量達5928萬雙，較去年同期增加8.2%。（編輯：林沂鋒）1080711