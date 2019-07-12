房仲：台北台中房價貴 法拍屋相對便宜交易增

（中央社記者韋樞台北12日電）依6都地政局最新法拍移轉資料，上半年6都法拍移轉合計1901棟，年減5.2%，6都僅台北和台中年比量增26.1%、18.6%。房仲說，北中兩都房價貴，買法拍屋相對便宜可減輕負擔。

根據大家房屋整理，6都上半年法拍移轉量，台北市387棟，年增26.1%(增幅最大)、新北市411棟，年減12.9%、桃園市244棟，年減10.9%、台中市262棟，年增18.6%、台南市156棟，年減19.2%、高雄市441棟(6都中最多)，年減6.8%，6都合計1901棟，年減5.2%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，台灣持續低利率，斷頭發生率降低，但有些建商、法人或企業主因財務周轉不靈，以致建案或抵押標的流入法拍市場，部分區域法拍供給量增加，推升法拍移轉量。

郎美囡指出，由於房市買氣緩步提升，且部分區域新建案售價甚至比同區域中古屋還便宜，買方在一般市場就有相對低價房選擇，降低在法拍市場撿便宜的意願；至於台北市和台中市的房價相對高，因此到法拍市場搶低價的投資人及買方還是不少。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，今年不動產市場交易明顯增溫，不過有總統大選、中美貿易戰等多項干擾因素，下半年經濟動態詭譎多變，儘管低利有助貸款人緩解資金壓力，但近年法拍供給多來自法人、企業主以不動產為擔保品籌資者，必須更密切注意財務槓桿操作。（編輯：郭萍英）1080712