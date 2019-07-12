中信銀全台ATM支援12國外語 搶外籍客商機

（中央社記者劉姵呈台北12日電）中信金旗下中國信託商業銀行ATM去年開始提供6國語文介面後，外籍提款次數成長逾5%，看準外籍觀光客商機，宣布即日起全台逾5700台ATM提供12國外語服務。

中國信託商業銀行去年9月起，於ATM提供中、英、日、韓、泰文及越南文6國語言介面。根據統計，在提供6國語文介面後，該行ATM外籍提款次數成長逾5%，今年1至5月平均每筆國際提款金額達新台幣9199元，較去年同期成長7%。

根據交通部觀光局統計，去年來台旅客已突破1100萬人次，為因應國際化趨勢，中信銀行宣布，旗下ATM即日起除了上述6國語文之外，再新增6國語言介面，共計支援12種語言，包括中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文及俄文，全台5700多台ATM同步適用。

中信銀行指出，包括設置於全台中信銀分行及7-ELEVEN內的中信銀行ATM，只要外籍人士持國際金融卡至該行ATM進行跨國提款或預借現金，輸入密碼後就會出現12國語言的選擇畫面，持卡人可自行選擇指定的語言介面。（編輯：張均懋）1080712