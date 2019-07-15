台船大型駁船基隆啟航 跨離岸風電事業一大步

「台船15號」船深8公尺，總載重量達2.3萬公噸，裝貨甲板承載強度可達每平方公尺20公噸，大面積甲板可裝載大型超重貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸。中央社記者韋樞攝 108年7月15日

（中央社記者韋樞基隆15日電）台船公司今天在台船基隆造船廠舉行大型駁船「台船15號」首航祈福儀式。總經理曾國正表示，這艘駁船啟航象徵跨入離岸風電一大步，明年離岸風電事業全面啟動，正洽談租約中。

「台船15號」今早在兩艘大型拖船一前一後的協肋下，從台船基隆造船廠緩緩啟航，預計18日抵達高雄港。

這艘全長達140公尺，寬41公尺的「台船15號」是台灣第1艘為離岸風電事業建造的無動力大型海上載運平台，未來除了可載運風電機組相關超重的水下基礎、桁架、變電站本體外，還可載運一般船舶的船段，靈活調度基隆和高雄船廠的造船效率。

曾國正表示，台船耗資新台幣7億元打造這艘高性能的大型駁船；整個國家的離岸風電海事工程非得要有高性能的工作船來安裝風電機組，這艘船可配合台灣各港口的潮差現況，配有壓載水系統，可符合基隆、台中、高雄、台北港等不同港口的裝卸工程，甚至連潮差6公尺的台中港都可以24小時裝卸貨，未來是發展離岸風電工程的一大利器。

曾國正告訴中央社記者，目前台灣港務港勤公司委託中信造船廠打造同型駁船，預計明年中交船，同樣可以執行海上風電安裝和海上救難業務，預計明年度離岸風電業務大量啟動時就是這兩艘駁船發揮最大功能的時候，台船公司會和港勤公司共同協商，整合資源、創造最大服務能量。

曾國正透露，未來各家離岸風電開發商都會爭相搶租這艘船，預估租金每天至少數十萬元。

台船表示，「台船15號」全船一次同時可裝載基礎腳底座尺寸為30公尺乘以30公尺，高度達80公尺的桁架式水下基礎3座，每座各重1200公噸，載重總重近4000公噸。此外，配合離岸風電海事工程，這艘駁船還能載運整套600萬瓩離岸變電站設備，包括3500公噸水下桁架基礎、3400公噸變電站本體及4支各300公噸的鋼樁。

「台船15號」船深8公尺，總載重量可達2.3萬公噸，裝貨甲板承載強度可達每平方公尺20公噸，大面積甲板可裝載大型超重貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸。（編輯：林興盟）1080715