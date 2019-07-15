暑假出國聰明換匯 善用4大工具

（中央社記者劉姵呈台北15日電）暑假旅遊旺季到來，民眾出國外幣需求也成長，銀行業者建議，可以善用線上結匯、換匯優惠活動、外幣ATM與匯率到價通知4大工具聰明換匯。

首先，民眾可以多使用「線上結匯」功能，好處在於24小時都可以線上買進或賣出外幣，且轉帳成功隔天就能到銀行領外幣，免手續費、匯差小，有的銀行提供不需開設外幣帳戶，就可以換匯，使用上相當便利。不過須在交易時間後2小時內付款，完成後就可在預約時間到指定分行領取外幣。

第二，不僅懂得把握匯率相對低點時買進外幣，也可善用活動折扣順勢布局多元幣別，建議多利用銀行業者提供的「換匯優惠活動」，例如中信銀行自今年3月起每個月都推出一日快閃換匯活動，本月也將於17日再次登場，當日上午9時至下午3時30分使用「中信Home Bank」APP或網路銀行，以新台幣兌換14種指定外幣可享單筆即期匯差好康優惠。

第三，相較於臨櫃換匯會被收取手續費，建議可以善用銀行「24小時外幣提款機」。有些外幣提款機還可享有優惠匯率，只是領外幣時銀行會自動用現鈔賣出匯率結算，少數銀行也提供「新台幣金融卡跨行提領」服務，好處是不論用哪一間銀行的台幣提款卡都可以在「外幣提款機」直接提領外幣，但要注意有些提款機一種外幣只供應一種面額。

第四，善用銀行「匯率到價通知設定」服務，設定理想外幣匯率，可以事先設定停利點和停損點。有的銀行APP還可設定10組匯兌幣別組合，系統於用戶通知的期間內，在匯市開盤每日上午9時至收盤下午4時，每半小時進行一次匯率到價檢核，於該行通告即期匯率觸及指定匯率時，將以APP推播通知或電子郵件通知用戶。

最後，銀行業者提醒，各家銀行祭出的優惠匯率不同，即使同一家銀行分別透過線上換匯或外幣ATM提領外幣，也因優惠幅度差異產生價差，兌換金額越高、差異也愈大，因此民眾得多做功課，才能聰明換匯。（編輯：楊玫寧）1080715