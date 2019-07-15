東京奧運眼球戰 各方人馬揪團搶4K轉播

（中央社記者江明晏台北15日電）東京奧運將在2020年夏季登場，4K轉播被視為本屆亮點，市場人士指出，不只蟬聯3屆奧運轉播權的中華電信、愛爾達團隊將角逐，包含MOMOTV在內的多家業者也合組聯盟劍指4K轉播權。

東京奧運將首次採用全4K轉播賽事，加上棒球將重新納入比賽項目，中華隊的羽球選手戴資穎及競技體操選手李智凱等都將出賽，市場看好，將能吸引眼球商機。

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前也指出，期待業者投入更多4K內容與轉播設備，國內的觀眾也能很快在2020東京奧運的賽事轉播上看到成果。

拿下3屆奧運轉播權的中華電信、愛爾達團隊預料將再度搶轉播權。愛爾達表示，將持續研議。

另一方面，包含富邦自家MOMO TV在內的有線電視（MSO）、OTT、無線電視台、有線電視台等業者已籌組成立一個聯盟，劍指東京奧運4K轉播權。

MOMO TV總經理鄧儒宗表示，MOMOTV主打全台第一個4K電視頻道家族，明年東京奧運如果有4K訊號當然積極爭取，並將採取策略結盟的方式，期望團結力量大，把4K轉播權談下來。

但消息指出，本屆東京奧運授權方日本電通開出的轉播權利金價格高達2000萬美元，相當新台幣逾6.2億元，即使近期降價，仍大幅高出2016年里約奧運轉播的權利金，有意爭取轉播的團隊採取「揪團」合力搶下的策略，分散高價風險。

市場人士對於本屆東京奧運的收視看法兩極，有一說是認為，東京奧運與台灣時差接近，比賽都在白天上班時段，很難吸引收視熱潮，但也有一說認為，體育有一定的收視人口，明年總統大選後，台灣觀眾也需要一個可以凝聚在一起的機會，不過業者也坦言，通常轉播權不能回本，只是賠多賠少而已。（編輯：鄭雪文）1080715