子公司鵬鼎入列深港通 臻鼎股價揚帆

（中央社記者江明晏台北16日電）全球印刷電路板（PCB）龍頭廠臻鼎-KY子公司鵬鼎成為新列「深港通」清單，也是唯一入列的台資PCB廠，將獲更多機構投資者關注，激勵臻鼎-KY今天股價走高。

香港交易所近日公布最新「深港通」名單，臻鼎在中國大陸上市的子公司鵬鼎首度入列，是第一家進入榜內的台資PCB業者，激勵臻鼎-KY今天股價勁揚，盤中一度漲逾4%，終場收在107.5元，上漲2.38%。

「深港通」是深圳與香港股市互通，兩地的投資人包括大陸、香港股民與外資，都可透過券商買到在對方股市掛牌特定股票。

臻鼎-KY說明，鵬鼎控股去年9月18日在深圳交易所上市，僅9個月就納入深港通名單內。目前深交所上市股票家數總計2170家，鵬鼎由於符合深港通條件，包括是深證成分指數及深證中小創新指數的成分股、同時在上市6個月期間，A股日均市值達人民幣60億元以上，因此入選「深港通」名單，有望獲得更多投資機構關注。

臻鼎-KY6月營收新台幣83.29億元，月增11%，年增3.47%，累計上半年營收425億元，年減2.15%，法人認為，雖然大客戶備貨量將年減，但天線新品貢獻將使全年營收維持成長態勢，市場也看好蘋果新iPhone將於9月發表，拉貨潮啟動，將帶旺臻鼎營運。

臻鼎-KY董事長沈慶芳先前指出，第3季旺季高峰將落在10月還是11月仍待觀察，但下半年業績會比上半年好，今年全年業績力求維持去年水準。（編輯：林興盟）1080716