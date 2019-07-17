表揚傑出生技業 美時邦特葡萄王獲金質獎肯定

（中央社記者韓婷婷台北17日電）「2019傑出生技產業獎」得主出爐，傑出生技產業金質獎有美時化學、邦特生技、葡萄王；潛力標竿獎有免疫功坊、行動基因及益福生醫；安克生醫、生物技術開發中心及友霖生技獲創新獎。

台灣生物產業發展協會今天宣佈獲獎名單，預計7月25日「BIO Asia-Taiwan 2019亞洲生技大會」開幕典禮中舉行頒獎。

傑出生技產業金質獎共分為藥品/細胞治療、檢測/醫材、生技農業/食品/醫美3類組，獲獎名單分別為：美時化學製藥、邦特生技、葡萄王生技；潛力標竿獎獲獎名單分別為：免疫功坊、行動基因及益福生醫；年度產業創新獎則是由安克生醫的「安克呼止偵」、生物技術開發中心「高產量CHO-C表現系統」及友霖生技的「思有得持續性藥效膠囊」獲選。

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，「傑出生技產業獎」希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構。今年度總計近60件參選，數量創新高，涵蓋領域從新藥、細胞治療、創新醫材等，乃至檢測診斷技術儀器、分子檢測、農業生技、及健康食品等，顯示台灣生技產業在各領域的蓬勃發展。

協會獎章委員會召集人、台大名譽教授蘇遠志表示，今年獎項角逐者眾多，競爭十分激烈，由獎章委員會召集15位國內學者、產官學研專家成立評審團，依個別獎項重點標準進行評審與討論。

友霖獲獎的「思有得持續性藥效膠囊22mg, 33mg, 44mg」是與美國DURECT Corporation共同研發治療注意力不足過動症新藥，為友霖第一個自行開發且於2018年9月獲得臺灣上市許可的新藥物。

安克生醫獲獎的「呼吸呼止偵」為呼吸中止症超音波診斷系統，讓民眾不須過夜檢測，在清醒狀態下進行檢測，協助醫師快速檢測、分析疾病成因，解決大醫院睡眠中心床位不足、排隊時間長等問題。

生物技術開發中心今年以「高產量CHO-C表現系統」獲創新獎，是的繼2017年以「精準醫療藥物─專一RAF激酶抑制劑」獲得「產業創新獎」後，再一次獲得年度大獎。

生物技術開發中心表示，全新的CHO-C細胞表現系統已有4家國內生技藥品開發廠商及1家美國廠商簽約使用，此技術的建立加上獲得產業的驗證與運用，應該是本次獲獎的主因。目前已持續研發第二代CHO-C細胞，預期產量可較第一代成長2倍。（編輯：楊凱翔）1080717