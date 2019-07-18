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用戶成長不如預期 Netflix盤後股價重挫

最新更新：2019/07/18 12:46

（中央社舊金山17日綜合外電報導）網路電視串流服務業龍頭網飛（Netflix）在季度財報中，公布用戶成長不如預期理想後，今天美股盤後交易股價重挫近12%。

Netflix指出，4至6月的季度全球新增270萬用戶，明顯低於預期，主要因這個領域面臨迪士尼（Walt Disney）、蘋果（Apple）和其他對手競爭。

季報數據公布後，Netflix在美股盤後重挫11.97%至319.07美元。Netflix季度營收和獲利大致符合分析師預期。

根據Netflix，4至6月的季度營收年增26%至49億美元，獲利下滑29%至2億7100萬美元。

Netflix預期長期成長目標仍將達成，不理會外界對消費者被對手吸引走的疑慮。

Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）在財報發布會中指出：「我認為我們的境況極佳。」

「如果投資人認為網路電視有價值，那我們在這個市場的境況會相當強勁。」

哈斯汀維持他的看法，即串聯電視大戰可能持續，由於市場龐大，競爭對手也能成長茁壯。他嘲弄說，許多Netflix員工都是美國有線頻道HBO節目的忠實觀眾。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1080718

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