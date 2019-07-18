中信銀賣資產被查 顧立雄：台南案為金管會移送

金管會主委顧立雄18日出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，他在會後受訪表示，金管會移送的是台南案，至於松壽大樓案在他任內並沒有接觸。中央社記者劉姵呈攝 108年7月18日

（中央社記者劉姵呈台北18日電）檢調日前調查中國信託銀行處分不動產案件，金管會主委顧立雄表示，金管會移送的是台南案，當時是併同內湖案移送，至於松壽大樓案在他任內並沒有接觸。

金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天下午出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，會後受訪時指出，就他了解，檢調單位調查的台南案是金管會之前移送的案件，但因為現在偵察中不公開，不適宜談太多。

顧立雄表示，台南案當時是跟內湖案一併移送的；至於檢調查的中信銀行松壽大樓出售案，在他任內並沒有接觸，任前的話他就不清楚。

顧立雄說，等之後偵察告一段落，將再了解銀行有無相關新的缺失。顧立雄也說，檢調最近調查中信銀行不動產出售案，很多都是舊案，104年左右的事情。

中信銀行昨天發布聲明稿，澄清2012年8月間出售台南市東區北門路不動產案，是因該不動產為無自用計畫的閒置資產，依照銀行法規定，原即應儘速處分。中信銀行也強調，承辦人均依照公司規定流程，並參照鑑價公司出具意見，辦理出售作業。（編輯：鄭雪文）1080718