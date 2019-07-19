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首頁 / 證券

證交所增資後 實收資本額近72.86億元

最新更新：2019/07/19 20:33

（中央社記者潘智義台北19日電）台灣證券交易所今天表示，原實收資本額新台幣69億3869萬2530元，此次公告配發股票股利增資3億4693萬4620元後，實收資本額將近72.86億元。

證交所今天公告，去年度盈餘分派現金股利每股2.5元，計17億3467萬3133元；股票股利每股配發0.5元，計3億4693萬4620元，辦理轉增資發行新股3469萬3462股。

證交所表示，以7月31日為現金股利配發暨增資基準日，依公司法第165條規定自7月27日起至7月31日止停止辦理股東名簿記載變更，並以8月21日為現金股利發放日，委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部代為發放（發放至元，元以下捨去）。

證交所表示，本次增資金額及發行條件自107年度可分配盈餘中提撥3億4693萬4620元轉增資發行新股3469萬3462股，每股面額10元，按增資基準日股東名簿記載股東持有股數計算，每仟股無償配發50股。

另外，各股東受配不足1股的畸零股，各股東在增資基準日次日起5日內，自8月1日至5日止，互為併湊為1股歸併其中1人，逾期未併湊或併湊後仍不足1股畸零股，按面值折發現金，其股份由董事會授權董事長洽特定人承購。（編輯：楊玫寧）1080719

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