聯準會高官發言推升降息機率 亞股勁揚收紅

（中央社香港19日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）一名高層官員發表的言論，被投資人逮到機會解讀為暗示聯準會本月底將深度降息，亞洲股市今天收盤應聲勁揚。

聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）在一場演說中表示，當借貸成本已經很低時，聯準會應迅速採取行動支持經濟。

威廉斯還說，研究結果表明，當刺激經濟措施的選項不多時，官員應「加快原本的行動速度」，而非等待「災難陸續發生」。

儘管一名發言人隨後澄清，威廉斯並非描述聯準會的政策規劃，也非暗示央行將降息50個基點。但分析師表示，威廉斯的發言提供外界理解聯準會官員思維。

萬達（OANDA）市場分析師艾斯帕薩（Alfonso Esparza）指出：「美國連串經濟數據強勁，原本令投資人對今年降息次數產生懷疑。但威廉斯的言論，已使多次降息的可能性升高。」

即便全球經濟展望仍存在疑慮，美中貿易談判也缺乏進展，但上述消息已足以帶動美國股市昨天收高，亞洲股市今天也接手漲勢，以勁揚畫下一週句點。

東京股市今天收盤上揚2%，香港股市收漲1.1%，上海和雪梨股市收高0.8%，首爾股市勁揚1.4%，新加坡股市收漲0.5%，台北股市收高0.7%，威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1080719