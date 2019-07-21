降息箭在弦上 聯準會官員嚴防市場誤判

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美國聯準會官員近期不斷提及經濟前景不佳，月底集會宣布降息幾成定局。眼見投資人對降息2碼預期加深，總統川普也湊一腳鼓吹調降利率，聯準會謹慎管控市場預期，不敢大意。

華爾街日報報導，從聯邦準備理事會（Fed）官員公開發言與訪談研判，聯準會現階段不準備採取較為大膽的行動，也就是說，聯邦公開市場委員會（FOMC）30至31日集會後，宣布降息1碼（0.25個百分點）機會較大。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）10日赴國會作證，對全球經濟成長與美國通貨膨脹長期低於聯準會目標2%表達憂心，形同預告聯準會將決議逾10年來首次降息。這段期間，聯準會降息幅度成為市場猜測焦點。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）18日在一場學術會議演講時提到，20年來理論與實務指出，經濟一旦在低利率環境下走弱，必須採取更積極的預防性措施。這番話使投資人加碼預期聯準會將一口氣降息2碼。

由於威廉斯身兼FOMC副主席，談話更具份量，紐約聯邦準備銀行事後罕見發表澄清聲明，指威廉斯上述談話並非暗示聯準會決策走向。

聯準會去年4度升息，今年官員改採觀望態度，利率一直按兵不動。在全球經濟降溫、貿易局勢充滿變數、美國通膨偏弱的情況下，聯準會多數官員認為降息理由已增強。

對一年來不斷抨擊聯準會決策的川普來說，聯準會以降息支撐經濟將有利於自身連任。他昨天在推特發文，提到他比較偏好威廉斯一開始的說詞，並敦促聯準會停止縮減資產負債表規模的量化緊縮（QT），要聯準會「別搞砸了」。

聯準會官員雖擔憂經濟前景，但從就業與消費等數據觀察，美國經濟尚無立即陷入衰退的風險，多位官員因此對降息超過1碼持保留態度。

6月集會時主張降息的聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）近期表示，他將傾聽關於降息2碼的討論，但「今天坐在這裡，我實在不認為當前局勢需要如此積極因應」。

聯準會其他官員則公開表態反對現階段降息，包括波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）與堪薩斯市聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）。兩人在FOMC中具決策投票權的12名官員之列。

羅森格蘭昨天接受財經媒體CNBC訪問時說，經濟確實面臨不確定性與下行風險，但基本面仍穩健、通膨率也接近2%，他不認為經濟逆風強到需要以2008年全球金融海嘯爆發後首次降息因應。

他表示：「假使經濟轉向、貿易情勢丕變、中國或歐洲經濟疲弱程度開始令人驚訝，我們才需要出手因應。我認為我們應靜觀其變，直到真正見到前述情況發生為止。」（編輯：劉學源）1080721