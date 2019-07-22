台北商辦租賃熱延燒 台中頂級商辦每坪站穩千元

（中央社記者韋樞台北22日電）台北商辦大樓的租賃熱潮已悄悄燒到台中市。商仲調查，去年七期市政商圈全年辦公租賃去化面積達1.7萬坪，頂級商辦每坪站穩千元。租賃需求多來自線上服務、軟體、傳產、保險業。

高力國際投資部執行董事黃正忠指出，台中七期新市政中心辦公室總供給面積逾20萬坪；其中包括2017年至2019年新增逾7萬坪，主要是看好台中產業因為版圖逐步遍及全球貿易，面臨辦公需求要與國際接軌，再加上正處二代接班階段，需要一個相對「體面」及國際級的辦公室或企業總部。

黃正忠表示，去年台中七期市政商圈全年辦公租賃去化面積高達1.7萬坪，促使每坪月租均價從新台幣928元微增至943元，增幅約1.7%；其中頂級商辦每坪月租更站穩千元大關，需求主要來自線上服務業者、軟體科技業、以及銀行保險業者，近幾年則有加入轉型階段的傳統產業，租賃需求多在100坪至500坪間。

他舉例，以去年才完工的某金控金融大樓為例，進駐率達5成，進駐的企業包括金控旗下的信託、證券和壽險等企業，以及會計師事務所和科技業等，每坪月租約1300元。

高力國際表示，近年美中貿易戰促使部分中部企業主回台置產，甚至將部分產線遷回台灣，也一併在台灣設立研發中心，因此激發出不少辦公空間需求，不論買或租的需求均比過去暢旺。（編輯：蘇志宗）1080722