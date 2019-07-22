外銷接單可望逐季好轉 回正仍有不確定因素

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部統計處今天公布6月外銷訂單385億美元，較去年同期年減4.5%，統計處預估下半年可望逐季好轉，但能否轉回正成長，仍待觀察全球經濟走向及貿易戰等不確定因素。

今年上半年外銷訂單接單金額累計2228.6億美元，較去年同期減少6.5%，從去年11月翻黑後，至今已連續8個月負成長。觀察主要接單貨品，僅資訊通信產品較去年同月成長4.7%，其他類別皆為負成長。

統計處長黃于玲說明，資訊通信產品主要受益高單價筆電接單成長，雖然智慧型手機及伺服器需求減緩，但仍維持正成長；以上半年累計金額計算，資訊通信產品接單雖較去年同期減少1.2%，但在所有類別中減幅最小。

值得注意的是，6月來自美國的訂單金額117億美元，為歷年同月新高，，也是主要接單來源中唯一正成長地區，其中又以資訊通信產品增加5.1億美元、年增12.4%最多，黃于玲表示，由此可看出業者多少有受惠美中貿易戰轉單效益。

此外，黃于玲指出，若比對各類別海外生產比變化，可看出資訊通信及光學器材今年上半年海外生產比分別較去年漸少1.6及2.3個百分點，這兩類都是近期看到台商回流主要廠商。

展望未來，以訂單金額計算的動向指數為46，顯示業者預期7月接單金額將較6月減少，其中資訊通信動向指數為35.2，黃于玲說明，按照過去經驗，6月受季底鋪貨效應影響，一般7月接單會低於6月，屬季節因素，並非接單動能衰退。統計處預估7月外銷訂單金額在380至390億美元間，年減6.7%至9.1%。

黃于玲指出，下半年進入手機等消費性電子產品備貨旺季，加上5G基礎建設需求，有望推升相關供應鏈備貨接單，同時塑化產業也進入旺季，看好接單逐月成長。

不過，近期日韓貿易戰升溫，黃于玲表示，目前雖看到記憶體報價因此推升，可能帶動國內相關廠商接單，但長期可能導致終端產品出貨不順，影響代工、封測等供應鏈，加上美中貿易戰陷入僵局，都是下半年的不確定因素。

黃于玲表示，外銷接單有望逐季好轉，但除前述不確定因素，智慧型手機市場需求放緩，資訊通信產品展望持續保守，加上影響傳統貨品表現的國際油價、鋼價等維持低檔，接單狀況仍要回歸全球景氣表現，能否轉回正成長仍待觀察。（編輯：林孟汝）1080722