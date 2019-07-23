網紅高收入申貸落空 銀行業者：4種情況難過關

（中央社記者劉姵呈台北23日）有網紅申訴高收入，卻在向銀行申貸時被打回票；銀行主管表示，銀行會考核民眾還款能力及信用狀況，最基本就是收入來源穩定，另有其他3種情況，在向銀行借貸時難度相對提高。

首先，銀行評估客戶的償債能力，基本就是「穩定的收入來源」，因此帳戶每個月最好都要有穩定進帳，銀行會視個人收入條件，決定可以核貸多少錢，即便像是網紅平均月收入很高，但因為來源不穩定、無法提供薪轉證明；又或是帳戶中有百萬、千萬存款，這些人未必能順利申貸。另外，儘管有少數銀行接受到職3到6個月可申辦，但大部分銀行都需要申貸者任職滿半年。

第二，銀行聯徵一旦留下「個別協商」或是「債務協商」的紀錄，或是被列為「警示帳戶」，同樣也是無法向銀行申貸。

第三，非必要的時候，最好不要使用到信用卡的「預借現金」，因為這項紀錄通常會維持12個月，大多銀行看到會認為此客戶個人理財狀況有問題，有此項紀錄幾乎都是直接拒絕申貸。

第四，從未使用任何信用卡，或是從未與銀行有借貸紀錄的「信用小白」，從銀行的角度來看，因為無從評估還款能力，也不一定能順利申貸。舉例來說，一個有按時償還就學貸款的社會新鮮人，與一個沒有信用卡或沒有借貸紀錄的上班族相比，銀行可能會評估前者的還款能力較後者好。（編輯：張均懋）1080723