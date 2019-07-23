更多編輯台推薦新聞：
早安世界》國安官員走私菸品人事地震 局長下台侍衛長調職
早報

早安世界》國安官員走私菸品人事地震 局長下台侍衛長調職

MOD將終結14年虧損 推自由選盼打破潛規則
產經

MOD將終結14年虧損 推自由選盼打破潛規則

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

網紅高收入申貸落空 銀行業者：4種情況難過關

最新更新：2019/07/23 11:50

（中央社記者劉姵呈台北23日）有網紅申訴高收入，卻在向銀行申貸時被打回票；銀行主管表示，銀行會考核民眾還款能力及信用狀況，最基本就是收入來源穩定，另有其他3種情況，在向銀行借貸時難度相對提高。

首先，銀行評估客戶的償債能力，基本就是「穩定的收入來源」，因此帳戶每個月最好都要有穩定進帳，銀行會視個人收入條件，決定可以核貸多少錢，即便像是網紅平均月收入很高，但因為來源不穩定、無法提供薪轉證明；又或是帳戶中有百萬、千萬存款，這些人未必能順利申貸。另外，儘管有少數銀行接受到職3到6個月可申辦，但大部分銀行都需要申貸者任職滿半年。

第二，銀行聯徵一旦留下「個別協商」或是「債務協商」的紀錄，或是被列為「警示帳戶」，同樣也是無法向銀行申貸。

第三，非必要的時候，最好不要使用到信用卡的「預借現金」，因為這項紀錄通常會維持12個月，大多銀行看到會認為此客戶個人理財狀況有問題，有此項紀錄幾乎都是直接拒絕申貸。

第四，從未使用任何信用卡，或是從未與銀行有借貸紀錄的「信用小白」，從銀行的角度來看，因為無從評估還款能力，也不一定能順利申貸。舉例來說，一個有按時償還就學貸款的社會新鮮人，與一個沒有信用卡或沒有借貸紀錄的上班族相比，銀行可能會評估前者的還款能力較後者好。（編輯：張均懋）1080723

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報