貿易戰轉單效應明顯 廣越今年營收獲利旺

（中央社記者韋樞台北23日電）羽絨服大廠廣越表示，受惠貿易轉單效應明顯，客戶下單量價齊揚，廣越全年營收上修20%；法人估，全年EPS達一個股本。

廣越今天舉行法人說明會，總經理吳朝筆表示，受惠平均銷售單價（ASP）調漲，產線提升自動化效率，自結上半年營收新台幣63.58億元，年增54.84%，且5大客戶均表達明後年擴大訂單。

吳朝筆指出，廣越不但不受美中貿易戰影響，反而受惠轉單效應，今年5月法說會中提及今年全年營收上修15%，目前已改為上修20%；尤其廣越在中國的布局做得非常好，因此全球羽絨衣前5大品牌都要加強在中國當地交貨銷售，目前來看，明年ASP都會上漲5%，因為羽絨衣是民生必需品，且大陸民眾愛用國際品牌。

吳朝筆說，以廣越目前所有產線449條，年產約1400萬件羽絨衣，根本難以應付需求，今年還要新增38條產線，明年再新增50條產線。

廣越2018年合併營收132.8億元，吳朝筆估計今年營收可望上修20%，達到160億元左右。原本設定2022年挑戰年營收200億元的目標有機會提前在2021年達標。

法人預估，廣越去年全年毛利率16.64%，今年上半年營收大增，且羽絨原料價格些微下滑，今年毛利率有機會再上調1.5個百分點，稅前淨利再增加2個百分點到10.4%，去年全年EPS 7.43元，今年全年EPS有機會衝高到一個股本。（編輯：鄭雪文）1080723