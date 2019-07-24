美股收高 法人：台股短線偏多格局不變

（中央社記者韋樞台北24日電）台股23日開高挑戰11000點不敵逢高賣壓出籠，傳產、金融下跌，電子股小漲。法人表示，台股短線偏多格局不變，只要不跌破5日線即可，後續應注意美國聯準會降息及貿易戰發展。

歐股由於市場普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）月底將降息，並對歐洲中央銀行25日的會議充滿期待，歐股今晨收高，英、德、法等國股市紛紛上漲0.6%到1.6%不等。

今晨收盤的美股受到一批企業財報大多亮麗，以及媒體報導美中兩國貿易官員下週將會晤，激勵美股收高，華爾街股市4大指數都逼近歷史高點。

道瓊工業指數上漲177.29點，漲幅0.65%，收在27349.19點。標準普爾指數上漲20.44點，漲幅0.68%，收3005.47點。那斯達克指數上漲47.27點，漲幅0.58%，以8251.40點作收。費半指數上漲19.18點，漲幅1.23%，以1573.27點作收。

台股近日在電子股表現相對優異下，指數一路向上，週線站上10878點，23日開高挑戰11000點僅差約6點即面臨逢高賣壓出籠，大盤量增震盪。法人認為，此屬良性換手，後勢以守住週線為重要支撐。今天歐美股收盤均上漲，有望支撐台股高檔震盪，蓄量再攻高。

法人指出，台股短線仍偏多，特別是費城半導體指數轉強收高，可望帶動電子股上漲，但逢高難免獲利了結賣壓出籠；在類股上投資人可留意5G、散熱族群，正值旺季食品股、有生技月題材的生技股等。

但後續則要觀察國際動向。法人指出，7月底美國聯準會（Fed）可能降息，代表美國不再緊縮貨幣，未來利率可能會持續走低，美股不致缺乏資金動能，可持續多頭格局；此外，美中貿易戰看似兩國官員會晤，氣氛暫歇和緩，但不確定性仍強，仍需提高警覺。（編輯：黃國倫）1080724