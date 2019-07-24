經濟部國營事業徵才增至1219人 薪資上看39K

（中央社記者廖禹揚台北24日電）經濟部所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水將在11月招考新血，招考名額增至1219名，最高起薪上看新台幣3萬9000元。

經濟部表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構、傳承核心技術及經驗，11月將辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試。

配合各國營事業人力退離狀況，現階段招考名額從先前公布的761人增至1219人，經濟部表示，至放榜前名額都有可能再增加。經濟部所屬國營事業開始出現退休潮，去年共招收1399人，為歷年最多。

錄取人員起薪依各公司制度及職務內容計算，月薪約落在3萬6000元至3萬9000元。經濟部今天公告甄試簡章，8月2日至8月13日開放網路報名，預計11月24日於台北、台中、高雄及花蓮舉行初試。

本次招考26個類別，職缺包括企管131名、人資6名、財會34名、國貿11名、資訊67名、統計資訊4名、文化資產3名、政風6名、法務5名、地政18名、土地開發4名、土木107名、建築27名、測量製圖4名、機械226名、電機260名、儀電77名、環工33名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫4名、農業4名、化學29名、化工製程125名、石油開採7名、地球物理10名、生態3名。（編輯：郭萍英）1080724