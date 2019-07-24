擴大在台投資 德淵桃園新建熱熔膠產線啟用

（中央社記者潘智義台北24日電）擴大在台投資，德淵企業今天宣布，因應台灣客戶需求，投資新台幣3億元，在桃園觀音廠預留地新建最新第5期廠房啟用，先進的熱熔膠條生產設備效率為原設備兩倍以上。

德淵指出，新產線使用面積1萬1218平方公尺，是全模組自動化生產，從前端計數自動投料，電腦化控制混煉與成型，到後段的全自動包裝完成，全程由電腦系統化控制，大幅降低人力需求、提升產品良率及生產速度。

德淵表示，新廠房裡同時建置中的特化專用潔淨室廠區，是針對近年德淵快速成長的特化產品紫外光（UV）光硬化膠，產品廣泛應用在電子、面板、複材等產業，在兩岸均已獲得客戶認證採用，因銷售量持續成長，必須擴增更大、等級更高的潔淨室廠房，也是未來成長獲利的重要產品。

德淵集團今年陸續投入過濾產業這個新興領域，與夥伴合資成立子公司上海創治環境科技公司，新投資超過1億元的全球頂尖熔噴過濾材料生產設備，目前新設備量產運作順暢。產品應用在高階家用空氣清淨器、車用空調過濾器、高階口罩的過濾材。

德淵集團說明，近3年以來，分別在中國大陸蘇北、上海、歐洲等地建新廠或與同業合作；上半年度自結數稅後利益新台幣2782.7萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.31元，較去年同期EPS 0.09元大幅成長。（編輯：林興盟）1080724