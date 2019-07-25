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ATM當機頻傳 銀行業列3種常見狀況與因應方法

最新更新：2019/07/25 12:42

（中央社記者劉姵呈台北25日電）銀行與郵局近年來頻頻發生電腦系統當機事件，導致ATM及網路銀行無法使用，銀行業者根據民眾常見的3種故障狀況，包括停機故障、無故多吐鈔及機器吞卡，提出因應方法。

金融監督管理委員會統計至今年3月底，全台ATM數量多達2萬9786台，以全台灣2300萬人口來計算，平均772人就有一台ATM。資策會資安所副主任田謹維表示，過去不乏發生許多ATM、系統當機事件，大多都是因為要做軟體更新時才發現系統跑不動，再加上國內銀行業者的系統規格不太一致，導致最後有系統穩定度上的情況發生。

銀行消金主管也列出ATM服務中斷的3種常見狀況，首先，最常發生的就是ATM當機故障，民眾可致電銀行請求人員協助；如果是非銀行營業時間，也一定要在第一時間撥打ATM機上顯示的客服電話，與銀行方面及時取得聯繫。

舉例來說，現在常見的自助存款機發生故障，若ATM機設在銀行內，可直接向銀行人員反映情況；較麻煩的若是在其他場所設置的ATM，民眾就必須撥打銀行客服電話，告知事發地點、故障機台編號、卡號、存入的金額、聯繫方式等訊息。

第二種狀況是ATM無故多吐鈔，如果民眾發現ATM無故吐出多餘的錢，建議事發後致電銀行客服中心登記，並主動詢問該如何處置錢款，避免日後的法律糾紛。

第三種狀況是金融卡被ATM吞卡，可能會是連續錯誤輸入三次密碼自動吞卡，又或是機器會吞掉消磁的卡片，也有可能是機器太舊故障吞卡；無論如何，民眾得盡快致電給銀行，告知機台編號，並了解應從哪個銀行網點或指定的領回地取回卡片。

田謹維建議，無論是用金融卡或無卡的方式，現在大多還是透過ATM作取款，銀行業者內部得預先演練操作模擬更新的動作，儘管耗成本，但不會常發生類似軟體更新後，原有的系統跑不動情形，導致民眾困擾。（編輯：郭萍英）1080725

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