旺宏第2季獲利增86% 第3季旺季展望樂觀

（中央社記者張建中新竹25日電）記憶體製造廠旺宏第2季歸屬母公司淨利新台幣2.64億元，季增86%，每股純益0.14元。旺宏總經理盧志遠表示，第3季為傳統旺季，營運展望樂觀。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。旺宏第2季包括快閃記憶體（Flash）、唯讀記憶體（ROM）與晶圓代工業務同步成長，帶動季營收攀高至74.79億元，季增24%。

旺宏第2季毛利率也趨於穩定，達27%，較第1季拉升2個百分點，歸屬母公司淨利2.64億元，季增86%，每股純益0.14元。

展望未來，盧志遠表示，第3季為旺宏傳統營運旺季，今年第3季展望樂觀，其中，ROM價格已趨於穩定，出貨量可望增加。

編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格也回復平穩，他說，NOR Flash市況應已落底；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格同樣回穩，出貨量可望增加。

晶圓代工業務方面，盧志遠表示，在面板驅動IC與消費性產品需求成長帶動下，第2季晶圓代工業績季增31%，預期第3季仍有成長空間。

他說，今年資本投資將達新台幣140億元，主要用以推進製程技術，單層式（SLC）NAND Flash製程技術將自36奈米推進至19奈米，NOR Flash製程技術也將自75奈米推進至55奈米。

3D NAND Flash方面，盧志遠表示，預計2021年完成192層3D NAND Flash產品開發，初步規劃以三層式（TLC）規格產品切入。（編輯：郭萍英）1080725