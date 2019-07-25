中高齡就業法草案拍板 工商大老喊讚

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）行政院會今天通過中高齡者就業專法草案，雇主可用定期契約僱用65歲以上勞工。工商大老說，台灣人才短缺，中高齡者能重返職場發揮長才，企業也能減緩缺人壓力，「實在非常好」。

為了促進與保障銀髮族就業，行政院會今天通過中高齡者就業專法草案，規定雇主可用定期契約僱用65歲以上高齡勞工，若有職場年齡歧視，最高可罰新台幣150萬元；草案也規定政府對失業的中高齡者有相關失業救濟、在職中高齡者或高齡者有職務再設計補助以及對原雇主繼續聘用65歲以上勞工有獎助辦法。

中小企業總會理事長李育家表示，中高齡就業者已有職場經驗及個人專業，而且65歲也不算高齡，能夠再度重返職場，不僅能滿足個人生活所需，也可以再對社會貢獻心力。

商業總會理事長賴正鎰指出，台灣面臨缺工、缺才問題，企業常面臨「找不到人」的窘境。草案拍板對中高齡者就業有幫助，中高齡者能二度就業，發揮專長，也能減輕企業聘僱人力的壓力，「實在非常好」。

李育家說，企業大多願意優先聘僱自家退休後再回任的人才，建議政府可多給些獎勵，提供就業者、企業稅務抵減獎勵。

賴正鎰表示，除了提供中高齡者補助津貼外，也應提供企業獎勵，增加企業聘僱誘因。另外，也建議政府扮演就業平台，媒合勞資雙方。（編輯：蘇志宗）1080725