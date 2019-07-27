中高齡就業路迢迢 去除標籤待完整配套

少子化加上高齡化，台灣就業人口正在流失，行政院25日拍板通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，明定雇主不得以年齡為由，給予差別待遇，違者可罰新台幣30到150萬元罰鍰。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北27日電）由好萊塢巨星勞勃狄尼洛主演的「The Intern：高年級實習生」，在退休多年後，再以70歲高齡重返職場，鼓舞了銀髮族再就業的雄心，不過中高齡就業者容易被刻板印象阻礙，如何去除標籤，仍待完整的配套措施。

少子化加上高齡化，台灣就業人口正在流失，行政院25日拍板通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，明定雇主不得以年齡為由，給予差別待遇，違者可罰新台幣30到150萬元罰鍰；法條也放寬雇主可和65歲以上勞工簽訂「定期契約」，鼓勵中高齡者重返職場。

除了政府單位以政策鼓勵，不少私人企業早就搭上這班列車，進用不少中高齡勞工，甚至有些廠商「呷好道相報」，介紹朋友的公司也進用中高齡、高齡勞工，量販業者家樂福就是其中之一。

家樂福公關經理林夢紹指出，家樂福進入台灣已經30年，不少中高齡員工都是從年輕時就在公司任職，一路做到退休的人也不少。目前家樂福的中高齡勞工，大約占所有受僱員工的2%。

站在量販業的角度，她認為中高齡員工因為生活經驗豐富，可以協助民眾在選購物品時提供建議，林夢紹舉例，「有一個60歲左右的生鮮食品部門主管，他時常會和消費者交流，並提供選購甚至料理的建議，因而深受消費者喜愛」。

知名便利商店加盟主阿宏（化名）與太太合力經營兩間加盟店，正職人員中，就有3位年紀超過50歲，他說，「中高齡的員工比較好管理，而且很珍惜工作機會，如果有新的員工或工讀生來上班，他們也會主動教導並提醒注意事項，降低了訓練的時間與成本」。

不過阿宏坦言，雇用中高齡員工也會面臨一些困難，最直接的就是消費者投訴。「當公司有新的活動，或是引入新的系統時，大哥大姐們確實要花更多時間學習。有一些與流行文化有關的新商品，他們也不見得會知道，因此偶爾會產生一些糾紛」。

即便被顧客投訴，站在業者的角度，阿宏認為聘僱年紀稍長的員工，有助職場穩定、經驗傳承，同時也能與年輕員工互補，是不錯的徵才選項。

值得注意的是，中高齡、高齡勞工攀過重返職場的高牆後，從事的工作卻多以第一線的服務業為主，是否真能達到經驗傳承的目的，而且一般低技術服務業的薪資水準較低，能否維持家計，也讓人懷疑。

事實上，多位受訪的再就業勞工都不約而同提到，一開始時仍會以自己本來的專長找工作，即便有豐富經驗，往往仍因為年齡而被拒於門外，為了要儘快回到職場，有些人只好不斷地降低自己的目標與對工作的要求。

更有些雇主會對銀髮族貼上「理應要退休」、只能當「志工」的標籤，形成勞工想要工作，卻沒有雇主願意聘用的窘境。

從勞動部的數據也揭露了台灣職場「年齡歧視」的問題，台灣高齡勞動者的勞動參與率偏低，比起鄰近的日本、韓國，甚至大海彼端的美國，台灣的勞動參與率隨著勞工年齡越大，明顯遞減。

人力銀行YES123發言人楊宗斌分析，中高齡就業者容易遇到諸多刻板印象，例如年紀太大而體力不足、手腳不夠俐落、學習新事物的速度慢等，最根本的問題在於就業環境對於這類再就業者仍不友善。

他說，政府推動中高齡與高齡就業，立意固然是良善，但是配套措施是否能跟上是一大問題，除此之外，中高齡再就業確實可以補齊現在的人力缺口，但如果企業只願提供年輕人不願意做的職缺，那麼並沒有辦法真正落實經驗傳承、有效運用人力的目標。

不過也有受訪勞工提到，由於有退休金與積蓄，工作的收入並不會是再就業的主要考量，而是希望透過再次投入職場，豐富自己的晚年生活，「高薪真的不是重點」。（編輯：林孟汝）1080727