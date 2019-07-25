中高齡就業法草案政院拍板 年齡歧視最高罰150萬

行政院會25日通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，以促進在職中高齡者延後退休，保障退休後重返職場的權益，使其享有公平的工作機會。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者顧荃台北25日電）行政院會今天通過中高齡者就業專法草案，為促進與保障銀髮族就業，規定雇主可用定期契約僱用65歲以上高齡勞工，若有職場年齡歧視，最高可罰新台幣150萬元。法案後續送立院審議。

台灣面臨少子化及高齡化的人口結構變化，55歲以上勞動力參與率明顯偏低。行政院會今天通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，以促進在職中高齡者延後退休，保障退休後重返職場的權益，使其享有公平的工作機會。

勞動部次長林明裕上午出席院會後記者會表示，目前台灣中高齡者的勞動參與率不及韓國、日本，台灣僅約62%，韓國與日本是接近65%、70%。台灣在職的65歲以上的勞工數量僅為28萬人，希望透過訂定專法，促進高齡與中高齡者的就業，逐年提升勞參率。

林明裕指出，專法有5個重心，分別是「一彈、一禁、三補助」。「一彈」，是彈性放寬雇主聘用高齡勞工繼續工作，可以用定期契約僱用，增加雙方彈性；「一禁」，是禁止對銀髮人才或高齡者差別對待；「三補貼」，是指政府對失業的中高齡者有相關失業救濟、對在職中高齡者或高齡者有職務再設計補助、對原雇主繼續聘用65歲以上勞工有獎助辦法。

勞動部表示，中高齡者就業主要面臨年齡歧視、體耐力下降、社會刻板印象等問題，因此草案明定禁止年齡歧視、提供穩定就業措施及促進失業者就業，以提升中高齡者勞動參與。高齡人力部分，草案放寬雇主以定期契約僱用65歲以上高齡者，補助繼續留用或僱用退休高齡者，擴大就業促進措施補貼對象，建置退休人才資料庫等，希望能促進高齡者再就業。

根據草案定義，「中高齡者」為年滿45歲至65歲者，「高齡者」為超過65歲者。

為支持銀髮族退休後再就業，草案規定雇主可以定期契約僱用65歲以上勞工，不受勞基法限制；雇主應依所僱用的中高齡者與高齡者需要，協助提升專業知能，調整職務或改善工作設施，提供友善就業環境。

草案也明定雇主不得以年齡為由而給予差別待遇，包括招募、分發、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣等，若因年齡而有差別待遇，可罰30萬到150萬元罰鍰，且應公布負責人姓名，並限期改善，若未改善應按次處罰。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，隨著高齡化及少子女化的人口結構轉變，15至64歲工作人口自2015年達到最高峰後開始逐年減少，為因應未來勞動市場可能出現的勞動力短缺的風險，希望提升各年齡層的勞動參與率。過去有些過早離開職場或退休的中高齡或高齡者，仍有體力、技術、經驗及意願重返職場，要活化這方面的人力資源。

蘇貞昌表示，為促進及提升中高齡及高齡者的勞動參與，以制定專法方式，明文保障其就業權益，一方面使其享有公平的工作機會，同時也讓雇主得以彈性的定期契約方式，讓65歲以上的勞動力能夠再運用。（編輯：黃國倫）1080725