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台南鳳梨不只吃肉 葉提煉纖維製衣、莖酵素添加飼料

2025/5/19 12:28（5/19 12:41 更新）
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台南市長黃偉哲（中）19日出席在關廟區舉辦的「鳳梨廢棄物再生實踐成果記者會」，說明鳳梨廢棄物最新再生利用模式。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月19日
台南市長黃偉哲（中）19日出席在關廟區舉辦的「鳳梨廢棄物再生實踐成果記者會」，說明鳳梨廢棄物最新再生利用模式。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南關廟區公所與民間業者合作推動鳳梨種植過程農業廢棄物回收，處理後製成衣物纖維、飼料添加劑等產品，發展循環經濟新模式，協助降低種植成本，提高鳳梨產業競爭力。

台南市政府與晉億實業公司今天於關廟果菜市場倉庫舉行「鳳梨廢棄物再生實踐成果記者會」，說明鳳梨廢棄物最新再生利用模式，以及所帶來的經濟與就業效益。

市長黃偉哲致詞表示，鳳梨是台南最具代表性水果之一，但收成後留下的根、莖、葉、農膜等廢棄物，對環保是一大考驗，晉億實業引進最新技術回收再生，不僅讓農民減少使用農藥，還大幅縮短鳳梨田靜置期、提高生產力、調節產量、穩定價格。

關廟區公所提供資料指出，傳統鳳梨種植過程中，除可食果肉外，其餘果皮、莖、根、葉皆為農業廢棄物，農民通常將這些殘餘物翻土打碎後，直接回歸田間，但因腐爛時間漫長，須撒布農藥防止真菌滋生，土地也須靜置180天後才能再種植。

關廟區公所指出，此外，廢棄物粉碎過程中容易混入塑膠製農膜，長期影響土壤健康，增加農民人力及成本負擔，並導致集中採收、削價競爭等問題。

關廟區公所指出，此次結合民間力量發展循環經濟新模式，於關廟果菜市場設立回收示範區，採用機械化回收，靜置掩埋期間免施農藥，並推動全年分區輪作模式，農民收成後僅須短暫休耕1週，即可再次種植側芽，大幅縮短傳統180天靜置期，靈活因應市場需求，穩定產銷價格，減少市場波動風險。

關廟區公所指出，鳳梨採收後根、莖、葉及田間農膜一併回收，經初步破碎與分類後，廢棄物搖身一變為高附加價值產品，不僅降低農業廢棄物處理成本，也創造新興就業機會。

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關廟區公所指出，鳳梨葉經加工可提煉鳳梨纖維，製成天然紡織原料；鳳梨莖則富含天然鳳梨酵素，可製成高效能飼料添加劑，有助消化、促進健康。

關廟區公所指出，晉億實業去年度試營運，回收15公頃面積鳳梨根莖葉，成功製成飼料、酵素、貓砂、鳳梨纖維，鳳梨纖維再製成衣物、地墊等，未來規劃於2026年擴展至80公頃，並逐步推展至台南其他鳳梨主要產區。（編輯：陳仁華）1140519

#台南市政府
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台南市關廟區公所與民間業者合作推動鳳梨種植過程農業廢棄物回收，處理後製成衣物纖維、飼料添加劑、貓砂等產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月19日
台南市關廟區公所與民間業者合作推動鳳梨種植過程農業廢棄物回收，處理後製成衣物纖維、飼料添加劑、貓砂等產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月19日
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