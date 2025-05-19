屏東議員郭再添從事兩岸地下匯兌 判刑4年定讞

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（中央社記者林長順台北19日電）無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，金額達新台幣1358萬餘元。一、二審依違反銀行法判處郭再添有期徒刑4年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，郭再添自民國106年5月起，以自己申辦的銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與大陸地區間地下匯兌的帳戶，共有22次幫7名客戶匯款的紀錄，匯兌金額達1358萬5720元。

判決表示，郭再添的操作模式，是讓匯款人將新台幣匯入他在台灣的2個帳戶，郭再添則以不詳方式在大陸地區支付等值的人民幣，以此方式為客戶辦理異地間款項收、付的匯兌行為，清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移，而辦理新台幣與人民幣的匯兌業務。

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郭再添在審理期間辯稱，他帳戶內的款項是買賣普洱茶及石斑魚的貨款。不過，法院傳喚匯款人到庭，查出匯款原因均與郭再添在中國銷售茶葉或漁貨等業務無關，郭男也未提出任何買賣合約、訂單明細、出貨單據、交易傳票及發票等資料，法院並不採信郭再添的說詞。

一、二審認為，郭再添的犯行罪證明確，審酌郭男無視政府管制匯兌禁令，非法辦理新台幣與人民幣地下匯兌業務，妨害金融秩序及資金流向管制，始終否認犯行，且有重利、妨害自由、誣告等前科素行，判決有期徒刑4年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140519