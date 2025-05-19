加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮女教師命案 法院裁准劉嫌羈押禁見
首頁 / 社會

屏東議員郭再添從事兩岸地下匯兌 判刑4年定讞

2025/5/19 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北19日電）無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，金額達新台幣1358萬餘元。一、二審依違反銀行法判處郭再添有期徒刑4年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，郭再添自民國106年5月起，以自己申辦的銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與大陸地區間地下匯兌的帳戶，共有22次幫7名客戶匯款的紀錄，匯兌金額達1358萬5720元。

判決表示，郭再添的操作模式，是讓匯款人將新台幣匯入他在台灣的2個帳戶，郭再添則以不詳方式在大陸地區支付等值的人民幣，以此方式為客戶辦理異地間款項收、付的匯兌行為，清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移，而辦理新台幣與人民幣的匯兌業務。

google news透過 Google News追蹤中央社

郭再添在審理期間辯稱，他帳戶內的款項是買賣普洱茶及石斑魚的貨款。不過，法院傳喚匯款人到庭，查出匯款原因均與郭再添在中國銷售茶葉或漁貨等業務無關，郭男也未提出任何買賣合約、訂單明細、出貨單據、交易傳票及發票等資料，法院並不採信郭再添的說詞。

一、二審認為，郭再添的犯行罪證明確，審酌郭男無視政府管制匯兌禁令，非法辦理新台幣與人民幣地下匯兌業務，妨害金融秩序及資金流向管制，始終否認犯行，且有重利、妨害自由、誣告等前科素行，判決有期徒刑4年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140519

#屏東縣
#最高法院
#郭再添
#地下匯兌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：