央行建議財政政策刺激經濟 財長：首重財政穩健

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）中央銀行總裁楊金龍多次提及，寬鬆貨幣政策效果已瀕臨極限，刺激經濟成長要靠財政政策。對此，財政部長蘇建榮今天回應，財政穩健也相當重要，否則將無政策工具可因應經濟衰退。

財訊雜誌今天舉辦財訊影響力論壇「宏觀全球趨勢掌握投資契機」，邀請蘇建榮、日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如等政府、學界代表出席。

蘇建榮致詞時表示，長期研究全球經濟發展、作為各國領袖諮詢對象的辜朝明，去年底也曾來台演講，認為台灣各項貨幣流動性指標，如貨幣係數、貨幣供給或銀行貸款，都呈現上升，但錢卻不知道流去哪了，與國際趨勢不同。

蘇建榮指出，辜朝明認為，現階段要解決台灣經濟問題，刺激經濟成長，必須要從財政政策下手，與央行總裁楊金龍先前說法類似；楊總裁曾表示，全球經濟長期停滯，在有效需求不足且全球利率走低的情況下，貨幣政策已無足夠發揮空間，財政政策應扮演更積極的角色。

蘇建榮開玩笑表示，懷疑兩人（指辜、楊）先前是否已套好招，把解決經濟問題重擔，放在財政政策上面；不過，身為財政首長，他認為，維持財政穩健是最重要的工作，沒有穩健的財政，就沒有妥善的政策工具來應付經濟蕭條或衰退。

蘇建榮強調，在維持財政穩健前提下，財政部也持續肩負起財政政策的責任，例如推動境外資金匯回管理運用及課稅條例（俗稱海外資金匯回專法）、延長產創條例租稅優惠等，以協助提升經濟活力；尤其是現在面對美中貿易戰，不少台商想回台投資，正是台灣千載難逢的機會。（編輯：鄭雪文）1080725