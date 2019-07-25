市場動起來 6月房貸餘額年增率創8年新高

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布6月房貸餘額與建築貸款餘額雙雙續創歷史新高，且房貸餘額年增率5.29%，寫下2011年6月以來的新高紀錄，建築貸款餘額年增率也是2012年9月以來的高點。

6月房貸餘額為新台幣7兆1432億元，較上月大增431億元，而且年增率已連續3個月突破5%，央行官員表示，現在是買方市場，多為自住的剛性需求，因此房市穩定成長。

房市交易活絡起來，建築業也有欣欣向榮的趨勢，6月建築貸款餘額衝上1兆9532億元，月增287億元，年增率則達10.16%，為2012年9月以來的新高紀錄。

央行官員表示，近期電視、廣播、路上看板都可以看到建案的促銷廣告，背後原因可能是建案賣得好，建商想要再添把柴火，也可能是市況冷清，必須加大促銷力道；目前還難以斷定房市顯著回溫，但從房貸餘額與建築貸款餘額增速雙雙創下近年新高，至少可以說市況有比較活絡。

至於台商回流的購地、購置廠辦等需求，是否也成為建築貸款餘額走揚的推力，央行官員解釋，建築貸款是建築業向銀行融資的貸款，而從經濟部所提供的資料來看，回流台商以製造業為主，因此若科技大廠回台後貸款買廠辦，不會列入建築貸款餘額。

官員指出，不排除建築業因應台商回流的需求，會融資貸款，進行整地、蓋廠辦或商辦等行為，可能也會帶動建築貸款走揚，不過影響程度難以釐清。（編輯：李信寬）1080725