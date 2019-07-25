中美貿易戰 台商gogoro評估南向赴菲設廠

（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）駐菲代表徐佩勇今天說，台商gogoro有意赴菲投資，代表處推薦位於克拉克和蘇比克灣的3塊地，台菲民間經濟聯席會議10月舉辦時，預計還有更多台商赴菲勘察適合設廠地點。

中美貿易戰開打後，工廠紛紛移出中國到東南亞投資設廠，越南成為投資熱點，但因外商湧入，越南出現缺工和工資、地價上漲等情況，外商開始把投資焦點轉向擁有一億多人口、人力不虞匱乏的菲律賓。

徐佩勇應菲律賓衛生部前次長、亞洲管理學院（AIM）裕利（Stephen Zuellig）發展管理學院（ZSDM）院長吳克能（Kenneth Hartigan-Go）邀請，晚上出席亞洲管理學院主辦的「大使論壇」，主講「從台灣觀點看全球發展問題與趨勢」。

徐佩勇演講時，提到中美貿易戰對台灣影響、兩岸關係、台菲合作與台灣新南向政策等議題。他指出，貿易戰使台灣國內生產毛額（GDP）成長率及台灣對中國和東協各國出口下滑，台商則開始回流或移往東南亞國家投資設廠。

徐佩勇說，菲律賓投資優勢包括鄰近台灣、英語溝通環境及土地和人力資源豐富等，菲國政府為吸引外商，也開始提供一站式投資服務，相信在馬尼拉當局行政效率提升下，將有更多台商到菲國設廠。

會後，徐佩勇告訴中央社記者，代表處推薦電動機車廠商gogoro赴菲投資地點有2處在蘇比克灣、一處在克拉克，都位於經濟特區內。但gogoro希望評估更多可供設廠地點，尚未做出決定。

他表示，其中，克拉克的土地面積達190公頃，不僅離克拉克國際機場很近，交通方便，還鄰近台塑集團在菲律賓的第一座電廠，無需擔心電力供應問題，目前已有菲國大型企業對這塊地表達興趣。

徐佩勇說，代表處預計在10月台菲民間經濟聯席會議期間，邀更多台商前往克拉克勘察，希望在台商評估南向設廠時提供協助。（編輯：馮昭）1080725