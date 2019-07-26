瓦城大心拚百店規模 攜手蜷尾家添動能

（中央社記者江明晏台北26日電）瓦城今天宣布旗下品牌「大心」攜手台南冰品品牌「蜷尾家」推出限定口味霜淇淋，有助增添集團營收動能，董事長徐承義表示，大心在台有30家據點，看好未來在台將達到百店規模。

瓦城公布6月營收新台幣4.3億元，年增19.1%，適逢端午節連假效益，創同期新高，第2季累計營收12.1億元，年增15.3%，累計上半年營收24.7億元，年成長16.12%，皆創歷年同期新高。

瓦城旗下新泰式麵食品牌「大心」今天宣布攜手台南冰品品牌「蜷尾家」聯名推出3種夏季限定口味霜淇淋，分別為荔枝鳳梨、花生牛奶、坪林包種茶，原料均使用台灣在地食材。

徐承義表示，大心品牌創立5年內展店30多家，其中具有代表性的霜淇淋口味是團隊研發重點，攜手「蜷尾家」推出聯名冰品，將全力搶攻暑假快食商機，增添集團營運動能。

「大心」6月在台店數已達30家店、中國2家店，今年還會在台灣開出3至4家據點，8月將進駐101大樓，徐承義表示，大心業績動能強勁，新開的新竹巨城店一天可銷售1000碗，統一店一年營收可達5000萬元，看好大心一人一餐的特性，餐食也適合各種商圈，大心除了既有店，目前已開設2家express新店型，未來也將開設獨立店，目標「大心」品牌未來在台達到百店的規模。

瓦城集團2018年各品牌一口氣展店19家，店數年增17%，2019年集團將持續保持快步調，拓店目標上看25至30家，上半年已拓店11家，下半年還會開出16家，徐承義也放眼台灣、中國以外的市場，目標2020年進軍美國，預計以「瓦城」插旗南加州首家店。

徐承義也看好下半年消費景氣，瓦城旗下品牌各分店業績都上揚，主因應是外食人口比例逐漸提高。（編輯：蘇志宗）1080726