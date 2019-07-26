教孩子正確金錢觀 兒童理財課程受歡迎

（中央社記者劉姵呈台北26日電）少子化讓父母更加注重對小孩的理財規劃與教育，銀行業者統計，兒童帳戶每年新增開戶數約1萬戶，且近5年來平均每戶的資產價值以8%的速度高成長，多家銀行也看準商機，推出兒童理財帳戶與教育課程。

理財專員表示，現在家庭小孩少，因此更早開始替小孩作理財規劃，包括壓歲錢、零用錢及獎學金等，分析兒童理財帳戶，以外幣、基金與儲蓄保單3大項為主；另外為了讓小孩從小建立使用金錢的觀念，也有許多父母在暑假期間帶小孩參加兒童理財課程。

台北富邦銀行每年都舉辦兒童理財教育營隊，今年已經邁入第22屆，北富銀個人金融處處長郭倍廷表示，父母幫小孩開設兒童帳戶好處很多，不但可以及早培養孩子健全的理財觀，對父母來說，帳戶能做為免贈與稅的工具，避免未來財產贈與和傳承時的稅負問題；另外，目前北富銀兒童帳戶以外幣定存為最多，約占4成，其次是基金，約占3成，儲蓄型保單則占1成。

中信銀行今年也邀請親子一同學習兒童財商知識，中信銀表示，父母可與小孩一起體驗家庭理財健診服務，讓小孩了解求學生涯所需費用，進一步引導子女及早將零用錢、壓歲錢或是獎學金投入理財計畫，目前因應需求也開發了「錢寶寶自動定存計畫」等智能理財服務，讓小孩提早接觸數位理財工具。

因應數位金融電子支付在理財生活中日漸普及，包括手機信用卡、行動金融卡、QR Code行動支付等，聯邦銀行今年也特別為小孩打造數位金融課程，首度結合AI理財機器人，增加支付工具體驗課程，讓小孩提早瞭解行動支付的未來發展及應用，體驗行動支付生活。

瑞興銀行今年也首次推出兒童理財帳戶，凡18歲以下、具本國國籍者，今年年底前新申辦兒童帳戶，都享有優於市場的活期儲蓄的利率，董事長郭釧溥也表示，給孩子魚吃，不如教孩子怎麼釣魚，親子可以共同體認規律存錢的重要性，從小養成儲蓄好習慣。（編輯：鄭雪文）1080726