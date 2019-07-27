美經濟成長減速 聯準會降息理由更充足

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美國第2季經濟成長明顯趨緩，企業在貿易情勢混沌之際投資縮水，所幸民間消費彌補缺口。這份數據讓聯準會下週更有理由降息，但經濟是否弱到需以多次降息支撐，仍待觀察。

美國商務部今天公布，經通貨膨脹及季節波動調整後，第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.1%，遠低於首季的3.1%，也未達美國總統川普多次承諾的3%經濟成長目標。儘管如此，這份數據仍優於市場預期的1.8%至2%。

美國第2季經濟成長減速重要因素是國際貿易情勢詭譎，企業充滿不確定感。美中貿易談判在5月觸礁，兩國隨後調高對彼此部分貨品加徵的關稅稅率；川普為迫使墨西哥處理美墨邊境非法移民問題而揚言加徵關稅，最後雖未實施，仍衝擊企業信心與投資決策。

今年第2季，反映企業軟體、研發和設備等支出的非住宅固定資產投資滑落0.6%，為2016年以來首次下滑，也扭轉首季成長4.4%的格局。

消費者此時扮演救星，穩住經濟大局。占美國經濟約7成比重的消費支出折合年率激增4.3%，遠高於首季的1.1%，也創2017年以來最佳成長率。

這份GDP數據優於市場預期，成長率又比首季遜色，讓聯邦準備理事會（Fed）更有理由以降息支撐經濟，符合投資人胃口，帶動美股開高走高，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數分別上漲0.74%、1.11%，再創歷史新高。

不過，最新數據將美國去年經濟成長率從3%下修至2.5%，使競選期間曾炮轟前總統歐巴馬未能實現3%經濟成長率的川普頓失可誇口的政績。

面對經濟成長趨緩，川普在推特發文堅稱2.1%成長率「不差」，並再次怪罪聯準會政策形同為美國經濟「套上枷鎖」。聯準會去年4度升息，引發川普猛烈抨擊，即使今年以來利率按兵不動，川普仍不滿足，不斷敦促聯準會官員以降息拉抬經濟成長。

聯準會官員預定30日至31日召開決策會議，在全球經濟降溫、貿易局勢充滿變數、官員憂心美國通膨偏弱的情況下，金融市場普遍預期，聯準會將宣布逾10年來首次降息，調降聯邦資金利率目標區間1碼（0.25個百分點）。

聯邦資金利率目標區間目前為2.25%至2.5%。最新利率期貨市場行情顯示，投資人預期聯準會降息1碼的機率接近80%，降息2碼的機率約20%。

華爾街日報報導，最新GDP報告顯示美國第2季消費支出旺盛、企業投資減弱，經濟整體情勢錯綜複雜，低失業率與民眾所得增加仍扮演支撐角色，但全球經濟漸失動能、美元走升、貿易不確定性都為前景帶來變數。

紐約時報報導，美國經濟成長雖減速，但經濟擴張10年後停滯的跡象並不多。

報導指出，聯準會下週降息幾成定局，最新GDP報告卻可能削弱貨幣政策進一步寬鬆的理由，主因在於第2季通膨率明顯攀升：聯準會偏好的個人消費支出（PCE）物價指數上漲2.3%，高於首季的0.4%；剔除波動較大的食品與能源後，核心PCE物價指數攀升1.8%，高於首季的1.1%。（編輯：陳永昌）1080727