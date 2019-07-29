刷卡送旅平險保障恐不夠 專家建議補足缺口

（中央社記者劉姵呈台北29日電）外交部7月發布「旅外國人急難救助事件統計」，今年上半年國人海外急難救助有3050件，平均每月就有500餘件。專家建議，民眾在出國旅遊前，可先了解海外急難救助管道作規劃。

首先，針對旅外的國人的急難救助需求，外交部有提供服務專線，甚至針對國人常去旅遊的國家地區，提供急難救助卡服務。另外，外交部還有提供「出國登錄」服務，民眾出國前可以上網填寫相關資料，包含基本資料、緊急聯絡人、抵達的國家等，萬一發生急難事件與國內的親人失去聯繫時，台灣的駐外使館便能利用登錄的資料協尋。

再者，保險業者表示，有許多民眾誤以為刷卡買機票或付團費，就有贈送數百萬至千萬元的旅平險保障，無需另行投保旅平險，但其實大多數的信用卡都有刷團費8成以上或全額票款才有送旅平險的規定。此外，信用卡贈送的旅平險保障範圍有限，可能僅限於搭乘公共交通工具期間，並非全程旅遊保障，身在異鄉一旦突然生病或發生意外，不但行程無法繼續，將會衍生出龐大的醫療費用。

元大人壽建議，出國旅遊僅有信用卡的發卡銀行贈送的旅平險保障範圍很有限，需針對急難救助、突發疾病和意外等缺口另做規劃，建議一定要投保可以於旅遊全程獲得意外身故及意外失能保障的旅平險。

另外，建議旅平險可規劃搭配國外旅遊可附加傷害醫療、海外突發疾病保障的附加條款，即使在海外突然發生急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內，且針對海外特定地區因同一突發疾病而住院，會有限額的提供突發疾病醫療保障，像是美國、加拿大、歐洲300%，日本、紐澳150%。

第三，人如果已經在國外，遇到突發狀況不能處理，也可以主動詢問信用卡發卡銀行的客服中心，國際發卡組織是否有提供海外急難救助的服務，但要注意的是，信用卡公司可能會根據持卡人的金卡或普通卡級別，服務項目會有所不同。（編輯：楊凱翔）1080729